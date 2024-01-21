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Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Алексеева Клавдия Матвеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Васильева Христина Матвеевна

Мать ребёнка: ?

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Изосим Матвеевич

Мать ребёнка: ?

Деревня Старые Тиньгеши Ядринского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Аверкий Матвеевич

Мать ребёнка: ?

Деревня Старые Тиньгеши Ядринского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: ?

Деревня Старые Тиньгеши Ядринского района
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устиния Матвеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Матвеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонова Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

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