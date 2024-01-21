Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Алексеева Клавдия Матвеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Васильева Христина Матвеевна
Мать ребёнка: ?
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: ?
Деревня Старые Тиньгеши Ядринского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Аверкий Матвеевич
Мать ребёнка: ?
Деревня Старые Тиньгеши Ядринского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: ?
Деревня Старые Тиньгеши Ядринского района
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устиния Матвеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Матвеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонова Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?