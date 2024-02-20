Мозговой / 2-Й Брак / Игнат Дмитриевич
Место рожденияд.Радионовка Бахмутский уезд Екатеринославской губ.,Россия
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
д.Радионовка Бахмутский уезд Екатеринославской губ.,Россия
Бракосочетание
До 1887
Жена: 1-Й Брак ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно