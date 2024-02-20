Мозговой / 2-Й Брак / Игнат Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозговой / 2-Й Брак / Игнат Дмитриевич

Место рождения

д.Радионовка Бахмутский уезд Екатеринославской губ.,Россия

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Радионовка Бахмутский уезд Екатеринославской губ.,Россия
Бракосочетание
До 1887

Жена: 1-Й Брак ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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