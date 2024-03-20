Фон Резон (Чичагова) Леонида Леонидовна
Место рожденияSaint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Дата рождения14.01.1883
Дата смерти28.02.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1883
Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Малышева Леонида Васильевна
Отец ребёнка: Фон Резон Василий Августович
Moscow
Рождение ребёнка
12.08.1914
Дочь: Резон-Черная Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Фон Резон Василий Августович
Saint Petersburg
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
По профессии медицинская сестра, в 1953 году поступила в Пюхтицкий Успенский женский монастырь, где приняла монашество с именем Серафима.
Работа или профессия
Неизвестно
врач, затем монахиня (матушка Серафима)
Смерть
28.02.1963
Пюхтицкий Успенский женский монастырь