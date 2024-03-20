Фон Резон (Чичагова) Леонида Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фон Резон (Чичагова) Леонида Леонидовна

Место рождения

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia

Дата рождения

14.01.1883

Дата смерти

28.02.1963

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1883

Отец: Чичагов Леонид Михайлович

Мать: Чичагова Наталья Николаевна Николаевна

Saint Petersburg, gorod Sankt-Peterburg, Saint Petersburg, Russia
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Малышева Леонида Васильевна

Отец ребёнка: Фон Резон Василий Августович

Moscow
Рождение ребёнка
12.08.1914

Дочь: Резон-Черная Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Фон Резон Василий Августович

Saint Petersburg
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Резон Василий Августович

Работа или профессия
Неизвестно
По профессии медицинская сестра, в 1953 году поступила в Пюхтицкий Успенский женский монастырь, где приняла монашество с именем Серафима.
Работа или профессия
Неизвестно
врач, затем монахиня (матушка Серафима)
Смерть
28.02.1963
Пюхтицкий Успенский женский монастырь
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