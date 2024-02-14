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Гуфайзен Абрам

Место рождения

Краков?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1925

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миллер (Гуфайзен) Сара

Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каверзина (Гуфайзен) Тойба

Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуфайзин Иосиф

Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гуфайзен Феоктист

Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гуфайзин Леонид Абрамович

Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна

Смерть
1925

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