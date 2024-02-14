Гуфайзен Абрам
Место рожденияКраков?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1925
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миллер (Гуфайзен) Сара
Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каверзина (Гуфайзен) Тойба
Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуфайзин Иосиф
Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гуфайзен Феоктист
Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гуфайзин Леонид Абрамович
Мать ребёнка: Гуфайзен Хая Залмоновна
Смерть
1925