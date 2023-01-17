Щенников Никита Борисович
Место рождения
Дата рождения02.08.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1875
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Прасковья Никитична
Мать ребёнка: Щенникова Евдокия Павловна
Бракосочетание
01.10.1893
Рождение ребёнка
08.10.1894
Мать ребёнка: Щенникова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
08.06.1901
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: Щенникова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
22.02.1906
Мать ребёнка: Щенникова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
30.08.1909
Дочь: Раиса Никитична
Мать ребёнка: Щенникова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
13.05.1915
Дочь: Клавдия Никитична
Мать ребёнка: Щенникова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
01.04.1917
Дочь: Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Щенникова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
04.05.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щенникова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
23.11.1921
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Щенникова Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Никитична
Мать ребёнка: Щенникова Евдокия Павловна
Смерть
Неизвестно