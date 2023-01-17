Попов Владимир Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836 ст.
Дата смерти09.04.1870 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859 или 1860
Мать ребёнка: Попова Марья
Рождение ребёнка
19.07.1868 ст.
Сын: Попов Александр Владимирович
Мать ребёнка: Попова Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Марья
Смерть
09.04.1870 ст.