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Попов Владимир Дмитриевич

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Место рождения

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1836 ст.

Дата смерти

09.04.1870 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1838 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1859 или 1860

Сын: Попов Павел Владимирович

Мать ребёнка: Попова Марья

Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.07.1868 ст.

Сын: Попов Александр Владимирович

Мать ребёнка: Попова Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Марья

Смерть
09.04.1870 ст.
Патрино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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