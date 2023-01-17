Ханина (Ханина) Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.07.1828
Рождение ребёнка
30.01.1830
Сын: Ханин Афанасий Герасимович
Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
28.01.1832
Дочь: Ксения Герасимовна
Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
11.04.1834
Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
05.06.1835
Дочь: Ханина Федосья Герасимовна
Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ханина Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович
Работа или профессия
Неизвестно