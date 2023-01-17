Ханина (Ханина) Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина (Ханина) Евдокия Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.07.1828

Муж: Ханин Герасим Кириллович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.01.1830

Сын: Ханин Афанасий Герасимович

Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович

Рождение ребёнка
28.01.1832

Дочь: Ксения Герасимовна

Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
11.04.1834

Сын: Ханин Родион Герасимович

Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
05.06.1835

Дочь: Ханина Федосья Герасимовна

Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ханина Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Ханин Герасим Кириллович

Работа или профессия
Неизвестно
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