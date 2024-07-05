Божко Николай Дмитриевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Божко Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1888 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

AM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Божко Дмитрий Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Божко Яков Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Снеговская (Божко) Наталья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Берестовый, Бирюченский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1896

Сын: Божко Иван Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1888 ст.
Берестовый, Бирюченский уезд, Воронежская губерния

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