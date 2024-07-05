Божко Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1888 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Божко Дмитрий Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Снеговская (Божко) Наталья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1888 ст.