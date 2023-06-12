Тямчег Маша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тямчег Маша

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федин Константин Анатольевич

Рождение ребёнка
09.07.2013

Дочь: Тямчиг Вадик Константинович

Отец ребёнка: Федин Константин Анатольевич

Рождение ребёнка
08.05.2019

Дочь: Тямчиг Виолетта Константиновна

Отец ребёнка: Федин Константин Анатольевич

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