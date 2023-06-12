Тямчег Маша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.07.2013
Дочь: Тямчиг Вадик Константинович
Отец ребёнка: Федин Константин Анатольевич
Рождение ребёнка
08.05.2019
Дочь: Тямчиг Виолетта Константиновна
Отец ребёнка: Федин Константин Анатольевич