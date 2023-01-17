Мартынова (Смирнова) Татьяна Евгеньевна
Место рождения
Дата рождения06.01.1972
Дата смерти2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2021
Причина смерти: Болезнь