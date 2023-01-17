Мартынова (Смирнова) Татьяна Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Смирнова) Татьяна Евгеньевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.01.1972

Дата смерти

2021

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
13.04.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.02.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
2021
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Болезнь
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