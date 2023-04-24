Шутов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.07.1974
Мать ребёнка: Шутова Валентина Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.06.1978
Мать ребёнка: Шутова Валентина Тимофеевна
Рождение ребёнка
23.11.1986
Дочь: Кузнецова (Шутова) Анна Викторовна
Мать ребёнка: Шутова Валентина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно