Шутов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШутов Виктор Иванович

Шутов Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шутов Иван Иванович

Мать: Шутова (Тупицина) Елена Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Валентина Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.07.1974

Сын: Шутов Валерий Викторович

Мать ребёнка: Шутова Валентина Тимофеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.06.1978

Сын: Шутов Михаил Викторович

Мать ребёнка: Шутова Валентина Тимофеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1986

Дочь: Кузнецова (Шутова) Анна Викторовна

Мать ребёнка: Шутова Валентина Тимофеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.