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Вязников Прокопий Семенович

Место рождения

с. Смоленское, Алтайский край

Дата рождения

13.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1899

Отец: Вязников Семён Анфиногенович

Мать: Вязникова (Ковалёва) Мария Тимофеевна

Военная служба
Неизвестно
Вязников Прокопий Семенович Именной список части Дата рождения: __.__.1899 Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 27 оуап Выбытие из воинской части: 10.07.1943 Дата прибытия: 03.04.1943 Информа... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вязникова (Попова) Марфа Елисеевна

Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

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