Вязников Прокопий Семенович
Место рожденияс. Смоленское, Алтайский край
Дата рождения13.11.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1899
Военная служба
Неизвестно
Вязников Прокопий Семенович Именной список части Дата рождения: __.__.1899 Место рождения: Иркутская обл., г. Иркутск Место призыва: Иркутский РВК, Иркутская обл., Иркутский р-н Дата призыва: 23.02.1943 Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 27 оуап Выбытие из воинской части: 10.07.1943 Информация об архиве - Источник информации: ЦАМО Фонд ист. информации: 27 ОУАП Опись ист. информации: 144889 Дело ист. информации: 8
Вязников Прокопий Семенович Именной список части Дата рождения: __.__.1899 Воинское звание: красноармеец Воинская часть: 27 оуап Выбытие из воинской части: 10.07.1943 Дата прибытия: 03.04.1943 Информа... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вязникова (Попова) Марфа Елисеевна
Смерть
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область