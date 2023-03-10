Клементьева (Петрова) Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клементьева (Петрова) Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1955

Отец: Петров Павел Петрович

Мать: Дмитриева Мария Владимировна

Бракосочетание
30.09.1977

Муж: Клементьев Борис Алексеевич

Большая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.05.1978

Сын: Клементьев Алексей Борисович

Отец ребёнка: Клементьев Борис Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.05.1978

Дочь: Клементьева Мария Борисовна

Отец ребёнка: Клементьев Борис Алексеевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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