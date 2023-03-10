Клементьева (Петрова) Татьяна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1955
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1955
Бракосочетание
30.09.1977
Большая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
25.05.1978
Сын: Клементьев Алексей Борисович
Отец ребёнка: Клементьев Борис Алексеевич
Рождение ребёнка
25.05.1978
Дочь: Клементьева Мария Борисовна
Отец ребёнка: Клементьев Борис Алексеевич