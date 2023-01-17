Потяркина (Спирова) Аполлинария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения18.01.1916
Дата смерти13.03.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1935
похозяйственные книги 1935г ГААО
Бракосочетание
1935
Рождение ребёнка
08.03.1938
Сын: Потяркин Ананий Михайлович
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович
Образование
1938
окончила школу для малограмотных, при Шеймогорском колхозе "Обновление" Чакольского с/с
Рождение ребёнка
01.03.1940
Сын: Потяркин Геннадий Михайлович
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
01.02.1948
Дочь: Потяркина Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович
близнец Надежды
Рождение ребёнка
01.02.1948
Дочь: Потяркина Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович
близнец Любы
Рождение ребёнка
30.01.1949
Сын: Потяркин Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
06.04.1952
Дочь: Потяркина Антонина Михайловна
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
12.01.1955
Сын: Потяркин Вячеслав Михайлович
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
10.10.1957
Дочь: Ильина Тамара Михайловна
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович
Рождение ребёнка
22.02.1960
Сын: Потяркин Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович
Смерть
13.03.1993