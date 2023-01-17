Потяркина (Спирова) Аполлинария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Спирова) Аполлинария Алексеевна

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

18.01.1916

Дата смерти

13.03.1993

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1935
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
похозяйственные книги 1935г ГААО
Бракосочетание
1935

Муж: Потяркин Михаил Ефимович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.03.1938

Сын: Потяркин Ананий Михайлович

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Образование
1938
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
окончила школу для малограмотных, при Шеймогорском колхозе "Обновление" Чакольского с/с
Рождение ребёнка
01.03.1940

Сын: Потяркин Геннадий Михайлович

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.1948

Дочь: Потяркина Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
близнец Надежды
Рождение ребёнка
01.02.1948

Дочь: Потяркина Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович

Чакола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
близнец Любы
Рождение ребёнка
30.01.1949

Сын: Потяркин Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
06.04.1952

Дочь: Потяркина Антонина Михайловна

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
12.01.1955

Сын: Потяркин Вячеслав Михайлович

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.10.1957

Дочь: Ильина Тамара Михайловна

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
22.02.1960

Сын: Потяркин Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Потяркин Михаил Ефимович

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
13.03.1993
Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
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