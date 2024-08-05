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Степанида Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1845

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Семен Иванович

Мать: Марфа Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Рождение ребёнка
13.02.1804

Дочь: Евдокия Стефановна

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Рождение ребёнка
1805

Сын: Лебедев (?) Николай Стефанович

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Рождение ребёнка
01.02.1806

Дочь: (Лебедева (?)) Анна Стефановна

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Лебедева (?)) Параскева Стефановна

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Рождение ребёнка
19.08.1811

Дочь: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Рождение ребёнка
27.04.1815

Сын: Лебедев (?) Константин Стефанович

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Рождение ребёнка
12.07.1817

Дочь: (Лебедева (?)) Мария Стефановна

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Рождение ребёнка
24.01.1819

Дочь: (Лебедева (?)) Мария (2-Я) Стефановна

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Рождение ребёнка
05.07.1820

Сын: Лебедев (?) Илья Стефанович

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Рождение ребёнка
1821

Сын: Лебедев (?) Дмитрий Стефанович

Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович

Смерть
1845

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