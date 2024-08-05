Степанида Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1845
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Семен Иванович
Мать: Марфа Афанасьевна
Дочь: Евдокия Стефановна
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Сын: Лебедев (?) Николай Стефанович
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Дочь: (Лебедева (?)) Анна Стефановна
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Дочь: (Лебедева (?)) Параскева Стефановна
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Дочь: Третьякова (Лебедева) Наталья Стефановна
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Сын: Лебедев (?) Константин Стефанович
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Дочь: (Лебедева (?)) Мария Стефановна
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Дочь: (Лебедева (?)) Мария (2-Я) Стефановна
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Сын: Лебедев (?) Илья Стефанович
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович
Сын: Лебедев (?) Дмитрий Стефанович
Отец ребёнка: Лебедев (?) Стефан Иоаннович