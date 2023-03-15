Путинцев Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1823
Сын: Путинцев Галактион
Мать ребёнка: Путинцева Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путинцев Виктор
Мать ребёнка: Путинцева Параскева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Путинцев Константин
Мать ребёнка: Путинцева Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Путинцева Параскева
Смерть
Неизвестно