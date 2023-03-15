Путинцев Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путинцев Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Путинцев Галактион

Мать ребёнка: Путинцева Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путинцев Виктор

Мать ребёнка: Путинцева Параскева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Путинцев Константин

Мать ребёнка: Путинцева Параскева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Путинцева Параскева

Смерть
Неизвестно
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