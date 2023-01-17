Сизов Василий Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: Сизов Федот Веденеев
Мать: Сизова Анна Александрова
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Лукерья Васильевна
Мать ребёнка: Сизова Параскева Савельева
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Сизова Параскева Савельева
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Сизов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Сизова Параскева Савельева
Смерть
Неизвестно