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Сизов Василий Федотов

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Место рождения

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: Сизов Федот Веденеев

Мать: Сизова Анна Александрова

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Лукерья Васильевна

Мать ребёнка: Сизова Параскева Савельева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Сизова Параскева Савельева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Сизов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Сизова Параскева Савельева

Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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