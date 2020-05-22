Коптева Надежда Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1967
Отец: Карый Виктор Артемович
Мать: Карая Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
22.07.1994
Дочь: Коптева Ирина Валерьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.04.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности