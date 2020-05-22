Коптева Надежда Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптева Надежда Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1967

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

1994 г.р.
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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1967

Отец: Карый Виктор Артемович

Мать: Карая Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
22.07.1994

Дочь: Коптева Ирина Валерьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.04.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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