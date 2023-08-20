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Роман Июдов
Роман Июдов
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1750
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Июда Иванов
Около 1731 г.р.
Мать
Алена Федорова
Около 1721 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец:
Июда Иванов
Мать:
Алена Федорова
Смерть
Неизвестно
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