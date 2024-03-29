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(Воронкова) Елена Дмитриевна
(Воронкова) Елена Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
05.04.1917
Пол
Женский
Отец
Воронков Дмитрий Михайлович
Мать
Воронкова Евдокия Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЧЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1917
Отец:
Воронков Дмитрий Михайлович
Мать:
Воронкова Евдокия Федоровна
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