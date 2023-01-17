Зыков Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.11.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зыков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1925
Сын: Зыков Василий
Мать ребёнка: Зыкова Парасковья
Рождение ребёнка
27.01.1927
Дочь: Волокитина Нина
Мать ребёнка: Зыкова Парасковья
Рождение ребёнка
23.08.1930
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Зыкова Парасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Зыкова Парасковья
Смерть
18.11.1938