Зыков Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Михаил Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.11.1938

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Зыков Василий

Мать ребёнка: Зыкова Парасковья

Рождение ребёнка
27.01.1927

Дочь: Волокитина Нина

Мать ребёнка: Зыкова Парасковья

Рождение ребёнка
23.08.1930

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Зыкова Парасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Зыкова Парасковья

Смерть
18.11.1938
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