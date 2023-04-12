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Краснов Сергей Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1970

Отец: Краснов Геннадий

Мать: Краснова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
10.07.2001

Дочь: Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Лариса Викторовна

Рождение ребёнка
10.07.2001

Сын: Краснов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Лариса Викторовна

Красноярск Красноярского края
Бракосочетание
?.04.2002

Жена: Лариса Викторовна

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