Краснов Сергей Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1970
Отец: Краснов Геннадий
Рождение ребёнка
10.07.2001
Дочь: Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Лариса Викторовна
Рождение ребёнка
10.07.2001
Сын: Краснов Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Лариса Викторовна
Красноярск Красноярского края
Бракосочетание
?.04.2002
Жена: Лариса Викторовна