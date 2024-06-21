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Ураков Пётр Иванов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1804 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Ураков Иван Силантьев

Мать: Уракова Василиса

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1834
Упоминание
26.03.1834
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 4 лет в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 269об, №42)
Место жительства
1835
Лопанур, Санчурский муниципальный район, Кировская область
Согласно РС 1850 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-1375, лист 321об, б/н) в 1835 году вместе с семьей переведён в починок Лужан-Васля Устинско-Удюрминской волости Яранского уезда.
Смерть
Неизвестно

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