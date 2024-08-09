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Насаев Шайхуль Ильясович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

вм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Насаев Ильяс

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -

Рождение ребёнка
11.11.1921

Сын: Насаев Шагали Шайхулович

Мать ребёнка: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -

Рождение ребёнка
11.11.1928

Сын: Насаев Ихсан Шайхулович

Мать ребёнка: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -

Рождение ребёнка
13.04.1931

Сын: Насаев Шамиль Шайхулович

Мать ребёнка: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -

Рождение ребёнка
11.11.1935

Дочь: Усманова (Насаева) Сания Шайхуловна

Мать ребёнка: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -

Рождение ребёнка
11.11.1937

Сын: Насаев Шакур Шайхулович

Мать ребёнка: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -

Смерть
1978

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