Насаев Шайхуль Ильясович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Насаев Ильяс
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1921
Мать ребёнка: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -
Рождение ребёнка
11.11.1928
Мать ребёнка: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -
Рождение ребёнка
13.04.1931
Мать ребёнка: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -
Рождение ребёнка
11.11.1935
Дочь: Усманова (Насаева) Сания Шайхуловна
Мать ребёнка: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -
Рождение ребёнка
11.11.1937
Мать ребёнка: Насаева (Мадьямова) Гульяухар -
Смерть
1978