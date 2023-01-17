Котова Агафия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Агафия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Екатерина Гаврииловна

Отец ребёнка: Котов Гавриил Митрофанович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1753

Сын: Котов Григорий Гавриилович

Отец ребёнка: Котов Гавриил Митрофанович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1755

Сын: Котов Емельян Гавриилович

Отец ребёнка: Котов Гавриил Митрофанович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1763

Сын: Котов Федор Гавриилович

Отец ребёнка: Котов Гавриил Митрофанович

Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Гавриил Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Яромаска, Сарапульский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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