Котова Агафия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Екатерина Гаврииловна
Отец ребёнка: Котов Гавриил Митрофанович
Рождение ребёнка
1753
Сын: Котов Григорий Гавриилович
Отец ребёнка: Котов Гавриил Митрофанович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Котов Емельян Гавриилович
Отец ребёнка: Котов Гавриил Митрофанович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Котов Гавриил Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно