Беляй Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Тит
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляй Тимофей I 1
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Беляй Захарий
Отец ребёнка: Беляй Тимофей I 1
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Беляй Павел
Отец ребёнка: Беляй Тимофей I 1
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Беляй Иван
Отец ребёнка: Беляй Тимофей I 1
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Беляй Михаил
Отец ребёнка: Беляй Тимофей I 1
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Беляй Петр
Отец ребёнка: Беляй Тимофей I 1
Смерть
Неизвестно