Беляй Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1802 г.р.

Дети

Около 1822 г.р.
Около 1825 г.р.
Около 1827 г.р.
Около 1831 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804

Отец: Тит

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Тимофей I 1

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Беляй Захарий

Отец ребёнка: Беляй Тимофей I 1

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Беляй Павел

Отец ребёнка: Беляй Тимофей I 1

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Беляй Иван

Отец ребёнка: Беляй Тимофей I 1

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Беляй Михаил

Отец ребёнка: Беляй Тимофей I 1

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Беляй Петр

Отец ребёнка: Беляй Тимофей I 1

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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