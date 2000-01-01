Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Симдянкин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1945

Сын: Симдянкин Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Анастасия Кузьминична

Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1948

Дочь: Мария Кузьминична

Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Симдянкин Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Симдянкин Дмитрий Кузьмич

Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Анна Кузьминична

Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Кудашева Вера Кузьминична

Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Симдянкина Надежда Кузьминична

Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович

Рождение ребёнка
1961

Сын: Симдянкин Николай Кузьмич

Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симдянкин Кузьма Михайлович

Смерть
Неизвестно
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