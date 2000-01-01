Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1945
Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Анастасия Кузьминична
Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1948
Дочь: Мария Кузьминична
Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1952
Сын: Симдянкин Дмитрий Кузьмич
Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Анна Кузьминична
Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Кудашева Вера Кузьминична
Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Симдянкина Надежда Кузьминична
Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович
Рождение ребёнка
1961
Сын: Симдянкин Николай Кузьмич
Отец ребёнка: Симдянкин Кузьма Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно