Жепка Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жепка Ирина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Пол

Женский

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Токаренко Иульяния Елисеевна

Отец ребёнка: Токаренко Елисей Мартынович

Недригайлов, Сумська область
возможно родилась в Недригайлове
Рождение ребёнка
1872

Сын: Токаренко Родион Елисеевич

Отец ребёнка: Токаренко Елисей Мартынович

Пушкарщина, Сумська область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Токаренко Васса Елисеевна

Отец ребёнка: Токаренко Елисей Мартынович

Пушкарщина, Сумська область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Токаренко Мануил Елисеевич

Отец ребёнка: Токаренко Елисей Мартынович

пушкарщина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Токаренко Харитина Елисеевна

Отец ребёнка: Токаренко Елисей Мартынович

Пушкарщина, Сумська область
Родилась в Пушкарщине или Недригайлове. Вышла замуж за Василия Коренева
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