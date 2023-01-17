Жепка Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Токаренко Иульяния Елисеевна
Отец ребёнка: Токаренко Елисей Мартынович
Недригайлов, Сумська область
возможно родилась в Недригайлове
Рождение ребёнка
1872
Сын: Токаренко Родион Елисеевич
Отец ребёнка: Токаренко Елисей Мартынович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Токаренко Васса Елисеевна
Отец ребёнка: Токаренко Елисей Мартынович
Рождение ребёнка
1879
Сын: Токаренко Мануил Елисеевич
Отец ребёнка: Токаренко Елисей Мартынович
пушкарщина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Токаренко Харитина Елисеевна
Отец ребёнка: Токаренко Елисей Мартынович
Родилась в Пушкарщине или Недригайлове. Вышла замуж за Василия Коренева