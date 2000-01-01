Охрименко Валентин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1950
Отец: Топунов Григорий
Мать: Ковтун Феодосия
Рождение ребёнка
10.03.1986
Дочь: Охрименко Александра Валентиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Топунова Алла Борисовна