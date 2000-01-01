Охрименко Валентин Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охрименко Валентин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1950

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

AO
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1950

Отец: Топунов Григорий

Мать: Ковтун Феодосия

Рождение ребёнка
10.03.1986

Дочь: Охрименко Александра Валентиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Топунова Алла Борисовна

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