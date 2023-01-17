Ларин Сергей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Сергей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.09.1937

Дата смерти

20.03.1013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
20.03.1013
Рождение
07.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мосалова Ольга Тимофеевна

Зеленоград, Зеленоградский административный округ, город федерального значения Москва
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