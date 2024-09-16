Салпанова (Шестакова) Любовь Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.07.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1957
Отец: Шестаков Пётр
Рождение ребёнка
19.04.?
Дочь: Исмаилова (Салпанова) Оля Николаевна
Отец ребёнка: Салпанов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салпанов Николай
Рождение ребёнка
27.05.1982
Дочь: Юдахина (Салпанова) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Салпанов Николай