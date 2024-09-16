Салпанова (Шестакова) Любовь Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салпанова (Шестакова) Любовь Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.07.1957

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1957

Отец: Шестаков Пётр

Мать: Шестакова (Орехова) Нина Михайловна

Рождение ребёнка
19.04.?

Дочь: Исмаилова (Салпанова) Оля Николаевна

Отец ребёнка: Салпанов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салпанов Николай

Рождение ребёнка
27.05.1982

Дочь: Юдахина (Салпанова) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Салпанов Николай

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