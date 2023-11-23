Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Андреева

Анна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евгения Илларионова

Отец ребёнка: Смирнов Илларион Алексеев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Смирнов Иоанн Илларионов

Отец ребёнка: Смирнов Илларион Алексеев

Смирнов Иоанн Илларионович (1845 — ?) Родился 6 января 1845 года в семье пономаря села Лазорцева Фомина Ростовского уезда Иллариона Смирнова. Обучался в Ростовском Борисоглебском уездном училище, а в ... Показать все
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Илларионова

Отец ребёнка: Смирнов Илларион Алексеев

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Клавдия Илларионова

Отец ребёнка: Смирнов Илларион Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Алексей Илларионов

Отец ребёнка: Смирнов Илларион Алексеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Илларион Алексеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close