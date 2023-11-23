Анна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Евгения Илларионова
Отец ребёнка: Смирнов Илларион Алексеев
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Смирнов Илларион Алексеев
Смирнов Иоанн Илларионович (1845 — ?) Родился 6 января 1845 года в семье пономаря села Лазорцева Фомина Ростовского уезда Иллариона Смирнова. Обучался в Ростовском Борисоглебском уездном училище, а в ... Показать все
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Илларионова
Отец ребёнка: Смирнов Илларион Алексеев
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Клавдия Илларионова
Отец ребёнка: Смирнов Илларион Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Алексей Илларионов
Отец ребёнка: Смирнов Илларион Алексеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно