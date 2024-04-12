Малышев Тимофей Фёдорович
Место рождения
Дата рождения15.01.1873 ст.
Дата смертиПосле 1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1873 ст.
Бракосочетание
Около 1897 ст.
Жена: Малышева Анна Андреевна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
08.02.1898 ст.
Сын: Малышев Дмитрий Тимофеевич
Мать ребёнка: Малышева Анна Андреевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-42 стр.111-112 (Рождение №-14м)
Рождение ребёнка
08.06.1901 ст.
Дочь: Антонина Тимофеевна
Мать ребёнка: Малышева Анна Андреевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.60-61 (Рождение №-32ж)
Рождение ребёнка
26.05.1902 ст.
Дочь: Феодосия Андреевна
Мать ребёнка: Малышева Анна Андреевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.116-117 (Рождение №-31ж)
Смерть
После 1909