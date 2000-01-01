Темников Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1955

Дочь: Кульджанова Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Темников Владимир Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Собашникова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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