Темников Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1955
Дочь: Кульджанова Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темников Владимир Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Собашникова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно