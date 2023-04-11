Борискина (Курганова) Евдокия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борискин Владимир Александрович
Беринговский, Анадырский муниципальный район, Чукотский автономный округ
Смерть
Неизвестно