Борискина (Курганова) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борискина (Курганова) Евдокия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борискин Владимир Александрович

Беринговский, Анадырский муниципальный район, Чукотский автономный округ
Смерть
Неизвестно

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