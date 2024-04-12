Грек Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дарья Максимовна
Отец ребёнка: Грек Максим Евстафьевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Зиновия Максимовна
Отец ребёнка: Грек Максим Евстафьевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Грек Максим Евстафьевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Грек Максим Евстафьевич
Смерть
Неизвестно