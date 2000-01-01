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Филимонов Иван Михайлович

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Место рождения

Алматы КазахССР

Дата рождения

17.02.1927

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Алматы КазахССР
Бракосочетание
12.02.1952

Жена: Филимонова Александра Ивановна

Алматы Алмаатинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
17.02.1954

Дочь: Филимонова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Филимонова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
12.08.1956

Сын: Филимонов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Филимонова Александра Ивановна

Алматы КазахССР
Смерть
1994
Алматы Казахстан
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