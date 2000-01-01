Филимонов Иван Михайлович
Место рожденияАлматы КазахССР
Дата рождения17.02.1927
Дата смерти1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Алматы КазахССР
Бракосочетание
12.02.1952
Алматы Алмаатинская область, Казахстан
Рождение ребёнка
17.02.1954
Дочь: Филимонова Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Филимонова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
12.08.1956
Сын: Филимонов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Филимонова Александра Ивановна
Алматы КазахССР
Смерть
1994
Алматы Казахстан