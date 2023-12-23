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Лацко Нина Антоновна
Лацко Нина Антоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1940
Пол
Женский
Отец
Лацко Антон Герасимович
1913 г.р.
Мать
Лацко Анастасия Трофимовна
1915 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец:
Лацко Антон Герасимович
Мать:
Лацко Анастасия Трофимовна
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