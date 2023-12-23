Лацко Нина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лацко Нина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Лацко Антон Герасимович

Мать: Лацко Анастасия Трофимовна

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