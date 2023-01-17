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Новиков Никонор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1914

Дата смерти

21.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1914

Отец: Новиков Дмитрий Осипович

Мать: Новикова Агафья Павловна

Рождение ребёнка
1944

Сын: Новиков Бронислав Никонорович

Мать ребёнка: Новикова Олимпиада Михайловна

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1948

Дочь: Новикова Галина Никоноровна

Мать ребёнка: Новикова Олимпиада Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Олимпиада Михайловна

Смерть
21.07.1985
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