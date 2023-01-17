Новиков Никонор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1914
Дата смерти21.07.1985
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1914
Отец: Новиков Дмитрий Осипович
Мать: Новикова Агафья Павловна
Рождение ребёнка
1944
Сын: Новиков Бронислав Никонорович
Мать ребёнка: Новикова Олимпиада Михайловна
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
27.12.1948
Дочь: Новикова Галина Никоноровна
Мать ребёнка: Новикова Олимпиада Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.07.1985