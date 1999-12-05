Левинтас Пана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левинтас Пана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

05.12.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1932

Муж: Левинтас Борис Вульфович

Рождение ребёнка
24.08.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левинтас Борис Вульфович

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Левинтас Борис Вульфович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.12.1999
Похороны
Неизвестно

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