Левинтас Пана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти05.12.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
24.08.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левинтас Борис Вульфович
Рождение ребёнка
Около 1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Левинтас Борис Вульфович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
05.12.1999
Похороны
Неизвестно