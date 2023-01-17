Долгих Дмитрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Долгих Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Долгих Марья Дмитриевна
Мать ребёнка: Марья Николаевна
Рождение ребёнка
1890
Сын: Долгих Прокопий Дмитриевич
Мать ребёнка: Марья Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Николаевна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область