Долгих Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгих Дмитрий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Долгих Григорий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Долгих Марья Дмитриевна

Мать ребёнка: Марья Николаевна

Рождение ребёнка
1890

Сын: Долгих Прокопий Дмитриевич

Мать ребёнка: Марья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
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