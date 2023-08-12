Цховребадзе Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цховребадзе Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Елистратова Галина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цховребадзе Гиви Семёнович

Рождение ребёнка
29.02.1988

Сын: Цховребадзе Димитри Гивович

Отец ребёнка: Цховребадзе Гиви Семёнович

Рождение ребёнка
08.04.1990

Дочь: Цховребадзе Нино Гивовна

Отец ребёнка: Цховребадзе Гиви Семёнович

Рождение ребёнка
24.08.1998

Дочь: Цховребадзе Кристина Гивовна

Отец ребёнка: Цховребадзе Гиви Семёнович

Рождение ребёнка
06.07.2006

Сын: Цховребадзе Владимер Гивович

Отец ребёнка: Цховребадзе Гиви Семёнович

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