Цховребадзе Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.02.1988
Сын: Цховребадзе Димитри Гивович
Отец ребёнка: Цховребадзе Гиви Семёнович
Рождение ребёнка
08.04.1990
Дочь: Цховребадзе Нино Гивовна
Отец ребёнка: Цховребадзе Гиви Семёнович
Рождение ребёнка
24.08.1998
Дочь: Цховребадзе Кристина Гивовна
Отец ребёнка: Цховребадзе Гиви Семёнович
Рождение ребёнка
06.07.2006
Сын: Цховребадзе Владимер Гивович
Отец ребёнка: Цховребадзе Гиви Семёнович