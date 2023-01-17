Пумалайнен (Хуопалайнен) Ханна
Место рождения
Дата рождения17.09.1893 ст.
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.05.1912 ст.
Муж: Пумалайнен Абрам
Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1921
Сын: Пумалайнен Тойво
Отец ребёнка: Пумалайнен Абрам
Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
1979