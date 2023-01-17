Пумалайнен (Хуопалайнен) Ханна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пумалайнен (Хуопалайнен) Ханна

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Место рождения

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

17.09.1893 ст.

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

TP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кавигонт, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
14.05.1912 ст.

Муж: Пумалайнен Абрам

Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
12.04.1921

Сын: Пумалайнен Тойво

Отец ребёнка: Пумалайнен Абрам

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
1979
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