Беркутова (Поварницына) Александра
Место рождения
Дата рождения31.10.1913
Дата смерти11.04.1985
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1913
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZJ-8WVR?i=362&cat=819584
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1936
Сын: Черепанов Виктор
Отец ребёнка: Черепанов Николай Андреевич
Рождение ребёнка
22.03.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беркутов Гаврил Семенович
Рождение ребёнка
09.09.1948
Сын: Беркутов Николай
Отец ребёнка: Беркутов Гаврил Семенович
Смерть
11.04.1985
Похороны
Неизвестно