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Беркутова (Поварницына) Александра

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Место рождения

Галево, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

31.10.1913

Дата смерти

11.04.1985

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1913

Отец: Поварницын Дмитрий Петрович

Мать: Поварницына (Девятова) Фекла Георгиевна

Галево, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9ZJ-8WVR?i=362&cat=819584
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беркутов Гаврил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепанов Николай Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.10.1936

Сын: Черепанов Виктор

Отец ребёнка: Черепанов Николай Андреевич

Рождение ребёнка
22.03.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беркутов Гаврил Семенович

Рождение ребёнка
09.09.1948

Сын: Беркутов Николай

Отец ребёнка: Беркутов Гаврил Семенович

Смерть
11.04.1985
Похороны
Неизвестно

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