Медведева Людмила Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Виктор Павлович
Мать: Волженина Лидия Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Виктория Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Медведев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведева Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Медведев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Медведев Алексей