Медведева Людмила Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Людмила Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров Виктор Павлович

Мать: Волженина Лидия Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Виктория Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Медведев Егор Алексеевич

Отец ребёнка: Медведев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Медведева Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Медведев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Алексей

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