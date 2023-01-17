Долбенёва (Шляпужникова) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1905
Дата смерти17.10.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1905
Рождение ребёнка
19.09.1924
Дочь: Сизова Зинаида Фёдоровна
Отец ребёнка: Долбенёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Долбенёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
28.01.1928
Дочь: Евгения Фёдоровна
Отец ребёнка: Долбенёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
27.11.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долбенёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Долбенёв Фёдор Павлович
Рождение ребёнка
28.07.1936
Дочь: Егорова Елизавета Фёдоровна
Отец ребёнка: Долбенёв Фёдор Павлович
Кёршинские Борки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
17.10.1984
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область