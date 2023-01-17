Долбенёва (Шляпужникова) Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДолбенёва (Шляпужникова) Варвара Васильевна

Долбенёва (Шляпужникова) Варвара Васильевна

avatar

Место рождения

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

13.11.1905

Дата смерти

17.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1905

Отец: Шляпужников Василий Захарович

Мать: Шляпужникова Фёкла Иовлиевна

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.09.1924

Дочь: Сизова Зинаида Фёдоровна

Отец ребёнка: Долбенёв Фёдор Павлович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Долбенёв Фёдор Павлович

Рождение ребёнка
28.01.1928

Дочь: Евгения Фёдоровна

Отец ребёнка: Долбенёв Фёдор Павлович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.11.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долбенёв Фёдор Павлович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1932

Сын: Долбенёв Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Долбенёв Фёдор Павлович

Троицкие Росляи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.07.1936

Дочь: Егорова Елизавета Фёдоровна

Отец ребёнка: Долбенёв Фёдор Павлович

Кёршинские Борки, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
17.10.1984
Сосновка, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close