Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тулатов Сурхау

Мать: Тулатова (Шанаева) Аду

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туганов Науруз

Рождение ребёнка
1814

Сын: Туганов Тасолтан

Отец ребёнка: Туганов Науруз

Рождение ребёнка
1829

Сын: Туганов Татархан

Отец ребёнка: Туганов Науруз

Рождение ребёнка
1834

Сын: Туганов Темболат

Отец ребёнка: Туганов Науруз

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