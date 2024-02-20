Туганова (Тулатова) Шатана Сурхаовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тулатов Сурхау
Мать: Тулатова (Шанаева) Аду
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Туганов Науруз
Рождение ребёнка
1814
Сын: Туганов Тасолтан
Отец ребёнка: Туганов Науруз
Рождение ребёнка
1829
Сын: Туганов Татархан
Отец ребёнка: Туганов Науруз
Рождение ребёнка
1834
Сын: Туганов Темболат
Отец ребёнка: Туганов Науруз