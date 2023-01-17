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Яковлев Александр Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

10.05.1912 ст.

Дата смерти

24.02.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.
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Дети

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1950 г.р.
1957 г.р.

Добавил:

ЯИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1912 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Савино, Шуйский р-н, Ивановская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
24.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Савино, Шуйский р-н, Ивановская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
15.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шипулина, Яковлева Анна Константиновна

д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
27.06.1950

Дочь: Яковлева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Шипулина, Яковлева Анна Константиновна

д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
22.05.1957

Сын: Яковлев Александр Александрович

Мать ребёнка: Шипулина, Яковлева Анна Константиновна

д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипулина, Яковлева Анна Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
24.02.1990
Камышлов, Камышловский, Свердловская область
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