Яковлев Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения10.05.1912 ст.
Дата смерти24.02.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1912 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Савино, Шуйский р-н, Ивановская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
24.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Савино, Шуйский р-н, Ивановская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
15.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шипулина, Яковлева Анна Константиновна
д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
27.06.1950
Дочь: Яковлева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Шипулина, Яковлева Анна Константиновна
д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Рождение ребёнка
22.05.1957
Сын: Яковлев Александр Александрович
Мать ребёнка: Шипулина, Яковлева Анна Константиновна
д. Бараба, Закамышловский с/с, Камышловский р-н, Свердловская обл., РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
24.02.1990
Камышлов, Камышловский, Свердловская область