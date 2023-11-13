Бармин Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБармин Семен Михайлович

Бармин Семен Михайлович

Место рождения

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Бармин Михайло

Мать: Бармина Ксенья Ивановна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бармина (Баранова) Федосья Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-79об
Место жительства
С 1735
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-79об
Рождение ребёнка
Около 1740

Сын: Бармин Мирон Семенович

Мать ребёнка: Бармина (Баранова) Федосья Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-79об
Рождение ребёнка
1744

Сын: Бармин Федор Семенович

Мать ребёнка: Бармина (Баранова) Федосья Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-79об
Рождение ребёнка
1746

Сын: Бармина Анна Семеновна

Мать ребёнка: Бармина (Баранова) Федосья Леонтьевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 24-1-1502-79об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.