Бармин Семен Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715
Отец: Бармин Михайло
Мать: Бармина Ксенья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 24-1-1502-79об
Место жительства
С 1735
ГАСО, 24-1-1502-79об
Рождение ребёнка
Около 1740
Мать ребёнка: Бармина (Баранова) Федосья Леонтьевна
ГАСО, 24-1-1502-79об
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Бармина (Баранова) Федосья Леонтьевна
ГАСО, 24-1-1502-79об
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Бармина (Баранова) Федосья Леонтьевна
ГАСО, 24-1-1502-79об
Смерть
Неизвестно