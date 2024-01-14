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Креков Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Креков Иван

Мать: Крекова (Дмитриева) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крекова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Крекова Ирма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крекова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Крекова Ирма

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крекова Ирма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крекова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Крекова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крекова Валентина

Рождение ребёнка
01.01.1969

Дочь: Крекова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Крекова Ирма

Смерть
Неизвестно

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