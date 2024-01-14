Креков Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Креков Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крекова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Крекова Ирма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крекова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Крекова Ирма
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крекова Ирма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крекова Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Крекова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крекова Валентина
Рождение ребёнка
01.01.1969
Дочь: Крекова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Крекова Ирма
Смерть
Неизвестно